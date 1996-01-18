Der Alte
Folge 1: Die Tat
Eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung von Vera König hatte der mit einer Ärztin verheiratete Fred Langdorf gerade abgesessen. Sein vorzeitiger Straferlaß war an die gerichtliche Auflage geknüpft, sich bei dem Psychiater Professor Wille einer Therapie zu unterziehen.Vera König erklärte sich zur Teilnahme an diesen Therapiegesprächen bereit. Im Anschluß an die erste Sitzung in der Praxis von Prof. Wille ist es zum tödlichen Anschlag auf Langdorf gekommen: während der Abfahrt vom Oberdeck eines Parkhauses wurde er in seinem Wagen erschossen. Als unbegründet erweist sich ein erster Tatverdacht gegen Frau König, die ihm in ihrem Auto gefolgt war. Mit welchen verheirateten Frauen des Reitclubs, in dem der Ermordete im Ruf eines Don Juan stand, hatte Langdorf eine Affäre? Ergibt die Beantwortung dieser Frage, wie Hauptkommissar Kress glaubt, einen Hinweis auf den Mörder? Je mehr Ermittlungsergebnisse er jedoch mit seinen Mitarbeitern zusammenträgt, desto klarer zeichnet sich eine andere Spur ab.
