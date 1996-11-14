Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Wir werden ihn lynchen

KultKrimiStaffel 11Folge 9vom 14.11.1996
Wir werden ihn lynchen

Wir werden ihn lynchenJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 9: Wir werden ihn lynchen

57 Min.Folge vom 14.11.1996Ab 12

Zwei Mordanschläge in einer Nacht: Tom Bernardi hatte nur beim ersten Überfall Glück gehabt. Unverletzt konnte er seinen Wagen verlassen, die Kugeln hatten lediglich die Scheiben zertrümmert. Der Anschlag passierte vor dem Haus seiner Großmutter - das beide gemeinsam bewohnen - und erregte zur Verwunderung von Hauptkommissar Kress keinerlei Aufsehen in der Nachbarschaft. Zweifelsohne waren mehrere Personen beteiligt, weshalb Kress eine Verschwörung gegen den jungen Kfz-Mechaniker vermutet. Kurz danach erfolgte dann das zweite Attentat auf Tom Bernardi - vor seiner Haustür wurde er erschossen. Im Gegensatz zum fehlgeschlagenen ersten Mordversuch hat es sich diesmal um einen Einzeltäter gehandelt. Zunächst findet Hauptkommissar Kress keine Antwort auf die Frage, welchen Grund es für den offensichtlichen Haß einiger Nachbarn auf Tom Bernardi gegeben hat. Warum bekundet sein früherer Freund Friedhelm Enzinger gegenüber Kress ein so starkes Interesse an Toms demoliertem Auto? Verbirgt sich dahinter das Mordmotiv?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen