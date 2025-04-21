Der Alte
Folge 23: Der Freund
60 Min.Ab 12
Hauptkommissar Erwin Köster hat einige Tage Urlaub und besucht seinen Freund Herbert Smolka. Dieser lebt in einer kleinen niederbayerischen Stadt und ist dort Leiter der Kriminalpolizei. Kösters Stimmung sinkt rapide, als niemand ihn am Bahnhof abholt und auch noch gleich nach seiner Ankunft sein Koffer gestohlen wird. Schließlich findet Köster seinen Freund, der sich gerade mit dem Selbstmord einer älteren Dame zu befassen hat. Auch Köster beginnt der Fall zu interessieren.
Der Alte
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises