Der Alte
Folge 6: Pensionstod
59 Min.Ab 12
Seit fünf Wochen ist der ehemalige Fernsehtechniker Robert Romin pensioniert. Eines morgens beobachtet er vom Küchenfenster aus, wie sich ein Trupp Antennenbauer seiner früheren Firma daran macht, auf dem Dach gegenüber einige Antennen zu richten. Er sieht auch, wie sich Werkstattleiter Klaus Jagert und Gastarbeiter Tassos Dorakis streiten. Robert Romin kommt die Idee, seine Kollegen nach einer Aushilfsarbeit zu fragen und geht rüber. Wenig später stürzt der Werkstattleiter Klaus Jagert vom Dach und verletzt sich tödlich. Kommissar Köster weiß, dass er diesen Fall mit äußerster Vorsicht angehen muss, denn Jagert hatte viele Feinde.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises