Der Alte
Folge 13: Illusionen über einen Mord
60 Min.Ab 12
Der Einbrecher Rolf Schwörmann wird bei einem Überfall auf einen Supermarkt tödlich verletzt. In seiner Wohnung entdeckt die Kripo eine Skizze. Sie zeigt den Ort, an dem der seit 20 Jahren vermisste Walter Neukirch verbuddelt wurde. Die Fabrikantengattin Erika Gerold gerät unter Mordverdacht.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises