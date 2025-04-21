Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 9
60 Min.Ab 12

Beate Löhr und ihr Freund Peer beobachten in einem Parkhaus einen Gelddieb, der eine Frau niederschlägt. Peer tritt dem Flüchtenden in den Weg und wird erschossen. Beate verlässt, ohne auf die Polizei zu warten, eilenden Schrittes das Parkhaus. Kommissar Köster kann zunächst den Tathergang nicht rekonstruieren.

KultKrimi
