Der Alte
Folge 3: Mordanschlag
60 Min.Ab 12
Hochbetrieb auf der Gokart-Bahn von Karl Schulz: Plötzlich fällt ein Schuss, und der in Führung liegende Charly Schulz bricht über dem Lenkrad zusammen. Wenig später sucht Hauptkommissar Erwin Köster den Verletzten im Krankenhaus auf. Dieser kann sich nicht erklären, wer auf ihn geschossen haben könnte. Im Verlauf der intensiven Verhöre kommen plötzlich Dinge ans Tageslicht, die mit diesem Mordanschlag zu tun haben könnten: eine geheimnisvolle Liebesgeschichte, eine Grundstücksspekulation und eine zerbrochene Freundschaft.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises