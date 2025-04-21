Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Wiederholungstäter

Staffel 5Folge 10
Wiederholungstäter

Der Alte

Folge 10: Wiederholungstäter

56 Min.Ab 12

Andrea Desinee, Tochter aus reichem Hause, wird in ihrer Parterrewohnung hinterrücks niedergestochen. Tatverdächtig ist ihr Freund Jurek Baumann, den Andrea verlassen wollte, und der bereits drei Jahre Jugendstrafe wegen Totschlags im Affekt hinter sich hat. Kurz nach der Bluttat taucht der 22-jährige Jurek bei Kommissar Köster zu Hause auf, um seinen Schutz vor der Polizei zu erbitten. Denn wer würde ihm glauben, dass er diesmal unschuldig ist.

