Der Alte
Folge 4: Der Trugschluß
Leo Kress, Gerd Heymann und Henry Johnson sind schon am frühen Morgen auf den Beinen. Sie gehen einem anonymen Hinweis nach: "In der Früh finden Sie den ersten Toten auf dem Gemüsemarkt". Tatsächlich kommt beim Entladen eines LKW die Leiche eines etwa fünfzigjährigen Mannes zum Vorschein. Der Fahrer des Transporters, der junge Manfred Lebe rennt wie von Furien gehetzt vom Gelände. Kress bekommt die ersten Informationen über die Identität des Toten in einem der Großmarktbüros: Es handelt sich um Hans Matrei, den Chef einer Speditionsfirma. Matrei hatte sich vom Hilfsarbeiter nach oben gearbeitet und ließ drei Fahrzeuge laufen. Der verschwundene Fahrer lebt in seinem Haus und ist der Bruder seiner Frau Angelika.
