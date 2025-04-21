Der Alte
Folge 5: Um jeden Preis
Rita Steiger arbeitet seit Jahren als Chefsekretärin in einer Forschungs- und Entwicklungsfirma, die Maschinenbau und maritime Techniken entwickelt. Unter dem Vorwand, sie habe ihre Handtasche vergessen, trifft sie lange nach Dienstschluss auf dem Sicherheitsgelände ein. Wachmann Plonzeff lässt sie ohne Bedenken passieren -an kennt sie und ihre Vergesslichkeit. Doch ihr Kommen zu dieser späten Stunde hat noch einen anderen Grund. Aus dem Tresor entwendet sie Konstruktionspläne für ein Zweimann-U-Boot und fotografiert diese für ihre unbekannten Auftraggeber. Ohne ihr Wissen wird ihr Tun jedoch von Johann Altig, dem Sicherheitsbeamten der Firma, mitgehört. Noch bevor sie die Spionagearbeit beenden kann, wird sie von ihm auf frischer Tat ertappt.
