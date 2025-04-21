Der Alte
Folge 6: Brief eines Toten
60 Min.Ab 12
Eckard Maguhn, Sekretär des bekannten Bestsellerautors Heinrich Schilling, fährt eines Nachts auf den Campingplatz Isartal/München, wo er seinen Wohnwagen abgestellt hat. Kurz darauf erfolgt eine Explosion. Für die Feuerwehr und die Spurensicherung sieht es in dieser Nacht nach einem Unfall aus, hervorgerufen durch unsachgemäßen Umgang mit der Gasheizung. Doch bereits in den frühen Morgenstunden alarmiert der Brandexperte Obermann das Morddezernat. Er vermutet, dass es sich hier um einen perfekt geplanten Mord handelt. Auf dem Trümmerfeld hat Obermann ein defektes Sicherheitsventil, das die Gaszufuhr regelt, entdeckt.
