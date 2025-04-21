Der Alte
Folge 16: Der Schuß
Die Polizisten Thomas Bartel und Bernd Wolf sind Freunde. Doch vor einem halben Jahr hat Thomas sich aus dem Revier, für das sie beide Dienst tun, ohne Angabe von Gründen versetzen lassen. Nun ist er unerwartet zurückgekehrt, und Bernd Wolf ist glücklich darüber, mit seinem alten Freund wieder Streife fahren zu können. Als sie in dieser Nacht zum ersten Mal wieder gemeinsam unterwegs sind, erreicht sie die Meldung, dass in einem alten Firmengebäude eingebrochen wird. Eilig fahren sie hin, verlassen ihren Wagen und nähern sich vorsichtig dem Gebäude. In diesem Moment schießt der Einbrecher, Thomas Bartel und Bernd Wolf gehen in Deckung und fordern den Unbekannten auf, sich zu ergeben.
