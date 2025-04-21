Der Alte
Folge 3: Der Nachfolger
60 Min.Ab 12
Jakob Müller, Besitzer einer Handelskette wird 65. Das schönste Geschenk macht ihm sein Sohn Thilo, der endlich "seinen Doktor gebaut" hat und nun die Firma übernehmen soll. Darauf hatte auch Müllers Schwiegersohn Kossak gehofft. Er bezweifelt, dass Thilo die Promotion allein geschafft hat, und stellt Nachforschungen an. Eines Morgens wird Kossak tot aufgefunden.
