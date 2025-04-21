Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 9
Folge 9: Der Verlierer

60 Min.Ab 12

Ein Schrotthändler heuert für viel Geld einen Killer an, der seine Frau ermorden soll, weil die ihn erpresst. Dummerweise verliebt sich Peer Jakobson in sein Opfer, die attraktive Vera Mantell. Am Ende ist seltsamerweise der Schrotthändler tot, und seine Frau lebt, und der Alte muss den ganzen Schlamassel aufklären.

