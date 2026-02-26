Der Alte
Folge vom 26.02.2026: Der Alte: Tod am Kliff
Aktuelle Mordermittlungen führen Hauptkommissar Voss an die Ostsee. Ein junger Umweltaktivist ist tot – und hinter seinem Tod verbergen sich dunkle Geheimnisse und menschliche Abgründe. Voss sticht mitten ins Wespennest. Inhalt: Vieles spricht für einen Unfall, als der Umweltaktivist Steffen Kurzner bei Protesten gegen den Bau eines Windparks tödlich verunglückt. In Wahrheit wurde er jedoch ermordet. Tatsächlich mangelt es nicht an Verdächtigen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, reist Hauptkommissar Voss höchstpersönlich nach Stralsund. Dort, am Sitz der Umweltorganisation, für die Kurzner gearbeitet hatte, scheinen alle Fäden zusammenzulaufen. Kaum schreiten die Ermittlungen zügig voran, gerät Voss in einen Hinterhalt. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Runa Schymanski (Alina Friedrich) Thomas Heinze (Prof. Joachim Friedrich) Marlon Boess (Steffen Kurzner) Miriam Hage (Sophia Gerke) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Regie: Herwig Fischer Bildquelle: ORF/ZDF/Hendrik Heiden