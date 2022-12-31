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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Willkommen an der Goldküste

DMAXFolge vom 31.12.2022
Willkommen an der Goldküste

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 31.12.2022: Willkommen an der Goldküste

45 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12

Im „Himmelreich“ steht der Frühjahrsputz an. Denn es sollen sich alle wohlfühlen in der Freizeitoase. Während sich die Dauercamper auf dem Areal in Caputh um das Blätterwerk kümmern, schafft Empfangschef William mit zwei Radladern Platz für neue Besucher. Bei der Aktion sind starke Nerven gefragt. Im 80 000 Quadratmeter großen Erholungsparadies wurde in den letzten Jahren vieles modernisiert. Und Clan-Chef Roger hat noch weitere Ideen. Aber beim Saisonstart müssen seine Söhne wegen einer Schulterverletzung in Brandenburg ohne ihn auskommen.

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