Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 31.12.2022: Willkommen an der Goldküste
45 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12
Im „Himmelreich“ steht der Frühjahrsputz an. Denn es sollen sich alle wohlfühlen in der Freizeitoase. Während sich die Dauercamper auf dem Areal in Caputh um das Blätterwerk kümmern, schafft Empfangschef William mit zwei Radladern Platz für neue Besucher. Bei der Aktion sind starke Nerven gefragt. Im 80 000 Quadratmeter großen Erholungsparadies wurde in den letzten Jahren vieles modernisiert. Und Clan-Chef Roger hat noch weitere Ideen. Aber beim Saisonstart müssen seine Söhne wegen einer Schulterverletzung in Brandenburg ohne ihn auskommen.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.