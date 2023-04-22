Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 22.04.2023: Wer ist hier der Boss?
44 Min.Folge vom 22.04.2023Ab 12
Platzwart Tobias kehrt nach einer Auszeit in Spanien ins „Himmelreich“ zurück. Als er sieht, was sich in seiner Abwesenheit verändert hat, macht er große Augen. Und William Groß, der bei der Arbeit in den letzten Tagen mehr oder minder auf sich allein gestellt war, möchte seinen ehemaligen Mitarbeiter in der Brandenburger Campingoase als offiziellen Stellvertreter gewinnen. Lässt sich Tobias auf das Angebot ein? Bei Williams Bruder Maximilian geht es derweil um die Wurst. Der Gastro-Chef startet mit Aushilfskoch „Schulzi“ ein kulinarisches Experiment.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.