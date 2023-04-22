Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Camping Clan - Alles für den Platz

Wer ist hier der Boss?

DMAXFolge vom 22.04.2023
Wer ist hier der Boss?

Wer ist hier der Boss?Jetzt kostenlos streamen

Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 22.04.2023: Wer ist hier der Boss?

44 Min.Folge vom 22.04.2023Ab 12

Platzwart Tobias kehrt nach einer Auszeit in Spanien ins „Himmelreich“ zurück. Als er sieht, was sich in seiner Abwesenheit verändert hat, macht er große Augen. Und William Groß, der bei der Arbeit in den letzten Tagen mehr oder minder auf sich allein gestellt war, möchte seinen ehemaligen Mitarbeiter in der Brandenburger Campingoase als offiziellen Stellvertreter gewinnen. Lässt sich Tobias auf das Angebot ein? Bei Williams Bruder Maximilian geht es derweil um die Wurst. Der Gastro-Chef startet mit Aushilfskoch „Schulzi“ ein kulinarisches Experiment.

Alle verfügbaren Folgen