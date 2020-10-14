Der Fall Jeffrey Epstein
Folge vom 14.10.2020: New Yorker Machenschaften
45 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12
Wer hat Jeffrey Epstein getötet? Zum Todeszeitpunkt des pädophilen Multimillionärs mit besten Verbindungen in höchste Kreise hatte das FBI bereits zwei Jahre gegen ihn ermittelt: Sie hatten die Aussagen von 40 Opfern und eine 53-seitige Anklageschrift. Epstein beauftragte auch den mächtigen Republikaner Ken Starr mit seiner Verteidigung, der schon die Bill Clinton-Ermittlungen leitete. Mit Starr und Alan Dershowitz hatte er zwei absolute Top-Anwälte. Nur eine Person mit unendlich viel Geld und Macht kann sich ein solches Team leisten. Und damit kam die Frage auf, woher Epstein all sein Geld hatte?
