Der Fall Jeffrey Epstein

Suizid oder Mord?

TLC Folge vom 21.10.2020
Suizid oder Mord?

Suizid oder Mord?Jetzt kostenlos streamen

Der Fall Jeffrey Epstein

Folge vom 21.10.2020: Suizid oder Mord?

45 Min. Ab 12

Als Jeffrey Epstein Anfang 2017 frühzeitig aus der Haft entlassen wird, reichen einige Opfer Zivilklagen ein. Doch der Sexualstraftäter scheint unantastbar - bis ihn eine Schlagzeile wieder ins Rampenlicht bringt: Journalistin Julie Brown ermittelt auf eigene Faust im Missbrauchsskandal, erwirkt Einsicht in die gesamte Epstein-Akte und in Zeugenaussagen, die bis dato unter Verschluss gehalten waren. Brown macht rund 80 Opfer ausfindig, publiziert die Enthüllungs-Story „Perversion der Justiz“ und zwingt das FBI zur Wiederaufnahme des Falles. Diesmal soll Epstein nicht ungeschoren davonkommen.

