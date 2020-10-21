Der Fall Jeffrey Epstein
Folge vom 21.10.2020: Suizid oder Mord?
45 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12
Als Jeffrey Epstein Anfang 2017 frühzeitig aus der Haft entlassen wird, reichen einige Opfer Zivilklagen ein. Doch der Sexualstraftäter scheint unantastbar - bis ihn eine Schlagzeile wieder ins Rampenlicht bringt: Journalistin Julie Brown ermittelt auf eigene Faust im Missbrauchsskandal, erwirkt Einsicht in die gesamte Epstein-Akte und in Zeugenaussagen, die bis dato unter Verschluss gehalten waren. Brown macht rund 80 Opfer ausfindig, publiziert die Enthüllungs-Story „Perversion der Justiz“ und zwingt das FBI zur Wiederaufnahme des Falles. Diesmal soll Epstein nicht ungeschoren davonkommen.
