Industriedesign und rustikaler CharmeJetzt kostenlos streamen
Der Farmhaus-Retter
Folge vom 09.01.2023: Industriedesign und rustikaler Charme
45 Min.Folge vom 09.01.2023
Jon möchte ein Haus aus dem Besitz seiner Familie retten, in dem gerade sein Neffe mit seinem Sohn lebt. Das Haus war in den letzten 20 Jahren ein wichtiger Teil seiner Familie. Jon möchte es erhalten und gemeinsam mit dem Einverständnis seiner Familie renovieren, sodass es noch viele Jahre gut erhalten bleibt. Dafür verlegt er es auf ein anderes Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite und plant eine große Umgestaltung der Räume – inklusive traumhafter Küche, einem gemütlichen Wohnzimmer und neuen Badezimmern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.