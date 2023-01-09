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Der Farmhaus-Retter

Industriedesign und rustikaler Charme

HGTVFolge vom 09.01.2023
Industriedesign und rustikaler Charme

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Der Farmhaus-Retter

Folge vom 09.01.2023: Industriedesign und rustikaler Charme

45 Min.Folge vom 09.01.2023

Jon möchte ein Haus aus dem Besitz seiner Familie retten, in dem gerade sein Neffe mit seinem Sohn lebt. Das Haus war in den letzten 20 Jahren ein wichtiger Teil seiner Familie. Jon möchte es erhalten und gemeinsam mit dem Einverständnis seiner Familie renovieren, sodass es noch viele Jahre gut erhalten bleibt. Dafür verlegt er es auf ein anderes Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite und plant eine große Umgestaltung der Räume – inklusive traumhafter Küche, einem gemütlichen Wohnzimmer und neuen Badezimmern.

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