Der Farmhaus-Retter

Familienparadies für mehrere Generationen

HGTVFolge vom 12.12.2022
Folge vom 12.12.2022: Familienparadies für mehrere Generationen

44 Min.Folge vom 12.12.2022

Ein altes Kolonialhaus aus dem 17. Jahrhundert sehnt sich nach etwas Liebe und Zuwendung. Die Familie, die es gekauft hat, liebt die Geschichte und die Architektur des Bauwerks, braucht aber bei der Renovierung dringend Unterstützung vom Profi. Jon versucht alle Wünsche der Familie einzubeziehen und kümmert sich um eine neue Küche als Herzstück des Hauses, ein gemütliches Ess- und Familienzimmer, ein kreatives Spielzimmer für die Kinder, einen hübschen Eingangsbereich und einen aufgeräumten Garten.

