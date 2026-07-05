Der Geier - Die Tote mit dem falschen LebenJetzt kostenlos streamen
Der Geier - Freund oder Feind
Folge 5: Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben
Ein Hotelmord erschüttert Bad Gastein – und reißt alte Geheimnisse brutal ans Licht. Der Mord an einer verheirateten Mutter in einem Hotel in Bad Gastein gibt der Salzburger Kommissarin Franziska Conte Rätsel auf. Ein Hinweis auf dem Unterarm der Toten führt sie zu Lukas Geiger, Musiker und ehemaliger Polizist. Obwohl er jede Schuld abstreitet, beginnt er heimlich eigene Ermittlungen. Als früherer Zeugenschützer hatte er der Frau einst eine neue Identität verschafft. Nun fürchtet er, dass ihre Tarnung enttarnt wurde – mit tödlichen Folgen. Besetzung: Philipp Hochmair (Lukas Geier) Julia Koch (Franziska Conte) Patricia Aulitzky (Lara Schnee) Harald Windisch (Alfred Bollisto) Arthur Klemt (Toni Fitzmann) Herbert Knaup (Frank Becker) Jutta Speidel (Annemarie Papst) Raphael Akeel (Shabbir) Lise Risom Olsen (Elisabeth Bergner) Dorine Teyml (Raphaela Bergner-Bollisto) Lukas Turtur (Herbert Bichlmeier) Johanna Bittenbinder (Mutter Bergner) Heinz-Josef Braun (Vater Bergner) Dayan Kodua (Gesangslehrerin) Regie: Christian Werner Drehbuch: Dirk Eisfeld, Andreas Lebert, Stephan Lebert Bildquelle: ORF/ZDF/Network Movie/Graf Film/Chris Hofer
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