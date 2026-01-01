Der Geier - Freund oder Feind
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Der Geier - Freund oder Feind
Ex-Polizist Lukas Geier wird von Annemarie Pabst, Ex-Präsidentin des Verfassungsschutzes, reaktiviert: Der berüchtigte Killer „Der Chirurg“ bietet brisante Informationen im Austausch für eine neue Identität. Geier, seine frühere Schülerin Rebecca und Franziska Conte sollen ihn unauffällig unterbringen – ohne den Maulwurf beim LKA zu alarmieren. Ein riskanter Auftrag beginnt.
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2