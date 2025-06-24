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Der Germinator

Episode 4

DMAXFolge vom 24.06.2025
Episode 4

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Der Germinator

Folge vom 24.06.2025: Episode 4

44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Eine Anruferin fürchtet sich vor ihrem Ex-Mann. Ihm wurde per Anordnung verboten, sich der Frau zu nähern. Manfred Gilow und seine Kollegen nehmen den Einsatz im Rio Arriba County nicht auf die leichte Schulter, denn in den USA werden im Schnitt 24 Menschen pro Minute Opfer von Stalking, Vergewaltigungen oder körperlicher Gewalt. Und nach einem Motorrad-Crash sind die Gesetzeshüter früher an der Unfallstelle als die Rettungssanitäter. Die Deputies sichern den Bereich ab und kümmern sich um die medizinische Erstversorgung des verletzten Bikers.

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