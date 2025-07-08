Der Germinator
Folge vom 08.07.2025: Episode 6
43 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Eine Frau hat wegen Kidnappings den Notruf gewählt. Doch als Manfred Gilow und Hansel Felix am Ort des Geschehens eintreffen, entwickelt sich der Fall in eine komplett andere Richtung. Beim nächsten Einsatz eilen die Gesetzeshüter einem Mann zu Hilfe, der auf seinem Grundstück einen Eindringling gemeldet hat. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der unerwünschten Person um den stark alkoholisierten Sohn des Anrufers. Und im Wald suchen die Polizisten nach einer vermissten Person. Bei der Frau handelt es sich um eine 70-jährige Diabetikerin.
