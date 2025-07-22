Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 8

DMAXFolge vom 22.07.2025
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 22.07.2025: Episode 8

44 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Manfred Gilow und Jonathan Coriz eilen im Rio Arriba County einem jungen Kollegen zu Hilfe, der ein verdächtiges Fahrzeug ausgemacht hat. Gegen einen der Insassen liegt ein Haftbefehl vor. In dem Wagen sitzt außerdem eine Frau, die den Beamten erzählt, dass sie schwanger ist und täglich 30 Fentanyl-Tabletten schluckt. Die Polizisten sind schockiert. Und eine unerwünschte Person macht sich New Mexico im Haus der eigenen Mutter breit. Der Eindringling ist polizeibekannt und steht offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Mann wird in Handschellen abgeführt.

Alle verfügbaren Folgen