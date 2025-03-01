Der gestiefelte Kater
Folge 3: Böse Brüder
23 Min.Ab 6
Eine Ninja-Gang treibt in San Lorenzo sein Unwesen und reißt sämtliche Wertgegenstände an sich. Auch das Schatzhaus wurde bereits ins Visier genommen, doch den Schlüssel zum Gebäude versteckt der Kater in seinen Stiefeln. Um an diesen zu gelangen, geben sich die Diebe zu erkennen - dabei handelt es sich um keine Geringeren als die Brüder von Toby, die ihn unter einem Vorwand auf ihre Seite locken.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International Gmb