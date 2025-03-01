Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5
Folge 5: Rettet die Prinzessin!

23 Min.Ab 6

Der gestiefelte Kater fühlt sich in San Lorenzo unterfordert und sehnt seine alten Abenteuer herbei. Da kommt es gerade recht, dass sein langjähriger Freund Jack auftaucht und ihn zu einer Rettungsmission ruft. In einem dunklen Tempel, der von einem Monster bewacht wird, soll nämlich eine Prinzessin gefangen gehalten werden. Als die beiden dort ankommen, stellt der Kater jedoch schnell fest, dass Jack ihn nur ausnutzte, um sich selbst zu bereichern ...

NBCUniversal
