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Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 11.07.2026
Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Haiming bis Hall

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Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn

Folge 1: Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Haiming bis Hall

45 Min.Folge vom 11.07.2026

Unberührte Natur im Forchet, die Bergkulisse am Locherboden und das sonnige Mieminger Plateau - Der Inn von Haiming bis Hall ist vielfältig. Herbstliche Lärchenwälder und blühende Wiesen prägen die Landschaft. Die Renaturierung fördert Flora und Fauna, etwa den Flussuferläufer. Von Innsbrucks Altstadt bis zu den Karwendel-Gipfeln mit Seegrubenbahn – eine faszinierende Tiroler Flusslandschaft. Bildquelle: ORF/Jöchler Verlagshaus/

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