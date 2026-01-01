Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn
1 StaffelAb 0
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Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn
Die Doku zeigt Tirols Vielfalt: das Karwendelgebirge, malerische Seen und historische Städte wie Schwaz mit Schloss Freundsberg. Schloss Tratzberg, Achensee und der Zireiner See bieten Natur und Erholung. Der Antlassritt in Brixen im Thale feiert Tradition, während der Wilde Kaiser Bergsteiger herausfordert. Die Reise endet in Kufstein mit Festung und Altstadt – ein eindrucksvoller Einblick in Tirols Schönheit und Kultur.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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