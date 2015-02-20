Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Katzenflüsterer

TLCFolge vom 20.02.2015
44 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 6

Ryann zieht mit Katze Lita ins Appartement ihres Freundes Derek und freut sich sehr auf die neue Lebensgemeinschaft. Doch sie hat die Rechnung ohne Kater Buddy gemacht: Dereks Mitbewohner ist ein echter Macho und duldet keine vierbeinige Konkurrenz. Er jagt Lita täglich durch die Wohnung, beißt und kratzt, bis Ryanns Katze völlig verängstigt ist. Vor lauter Panik muss sich die arme Lita ständig übergeben und lässt dabei auch Dereks Klamotten und Möbel nicht aus. Der steht jedoch völlig hinter seinem Kater und ist zusehends genervt, dass Lita sein Domizil ruiniert. Wenn sich an dem Zustand nichts ändert, müssen Ryann und Lita eben wieder ausziehen.

