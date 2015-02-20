Der Katzenflüsterer
Folge vom 20.02.2015: Rollentausch
44 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 6
Sara und John waren beste Freunde, haben sich dann in einander verliebt und erwarten nun ihr erstes Kind. Der einzige Haken an dieser Bilderbuchromanze ist Saras Hauskatze: Lucy hat sich zu einem wahren Teufel entwickelt und attackiert das Paar sowie Johns Katze Kylie andauernd. Als John in die Klinik muss, weil Lucy ihn heftig gebissen hat, beginnen die beiden, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Wird sich der unberechenbare Stubentiger auch auf das Baby stürzen, sobald es auf der Welt ist? Sara möchte ihre Katze bei sich behalten, doch John hat langsam die Nase voll und sucht schon nach einer neuen Bleibe für die Kampfmaschine.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.