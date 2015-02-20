Der Katzenflüsterer
Folge vom 20.02.2015: Die Pipi-Maschine
44 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 6
Erin schwebt auf Wolken, als sie zu ihrem achten Geburtstag endlich das süße Kätzchen bekommt, von dem sie immer geträumt hat. Doch schon wenige Tage nachdem Autumn ins Haus gezogen ist, tun sich Probleme auf: Das putzige Wollknäuel pinkelt überall hin. Betten, Couch, Kleidungsstücke und sogar die Mikrowelle - nichts ist vor ihr sicher. Erins Eltern haben genug davon, ständig Autumns Hinterlassenschaften aufzuwischen und drohen, die Katze aus dem Haus zu verbannen. Doch da in der Nachbarschaft häufig Kojoten unterwegs sind, fürchtet Erin um die Sicherheit ihres Lieblings. Wird Katzenflüsterer Jackson eine Lösung für das Problem finden?
