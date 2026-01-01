Der kleine Grenzverkehr - Sunnseitn, tschechisch-österreichische Freundschaft
1 StaffelAb 0
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Der kleine Grenzverkehr - Sunnseitn, tschechisch-österreichische Freundschaft
Zwischen Oberösterreich und Böhmen gab es 400 Jahre lang keine Grenzen. Erst 1918 wurde eine Grenze gezogen, die nach 1945 durch einen Zaun unüberwindbar wurde. 1992 gründete Gotthardt Wagner den Verein "Sunnseitn" für Kulturarbeit und grenzüberschreitende Projekte. Eine ORF-Dokumentation von Markus Fischer zeigt wichtige Projekte der "Sunnseitn".
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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