Der Kommissar
Folge 7: Domanns Mörder
56 Min.Ab 12
Zufällig treffen sich Herr Faber und sein Sohn Ulrich vor der Haustür. Sie gehen gemeinsam hinein. Dabei müssen sie eine entsetzliche Entdeckung machen. Mitten im Wohnzimmer liegt ein Toter. Vater und Sohn überlegen, was passiert sein könnte. Keines der übrigen Familienmitglieder befindet sich im Haus, der Mord aber muss vor wenigen Minuten geschehen sein. Trotzdem beschließen sie, die Sache zu vertuschen.
