Der Kommissar
Folge 4: Sommerpension
60 Min.Ab 12
Im abgelegensten Teil seines Reviers findet der Jäger Fritsch einen Toten. Die herbeigerufene Kripo stellt Mord fest. Aber so sehr sie sich auch bemüht, weder der Tathergang noch ein Motiv lassen sich rekonstruieren. Kommissar Keller steht vor einem Rätsel. Deshalb schickt er seine Assistenten in die Umgebung, um die Bevölkerung zu befragen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises