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Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance

Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance

ORF2Staffel 1Folge 1vom 12.04.2026
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Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance

Folge 1: Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance

53 Min.Folge vom 12.04.2026

Die Doku über Piero della Francesca zeigt ihn als Pionier der Renaissance, der Kunst und Mathematik verband. Experten entschlüsseln seine Werke und ihren Einfluss bis heute. Eine bewegende Episode erzählt, wie im Zweiten Weltkrieg ein Fresko vor der Zerstörung gerettet wurde. Regie: Marion Kollbach Bildquelle: ORF/Windrose/3B-Produktion

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