Der Maler Piero della Francesca - Pionier der RenaissanceJetzt kostenlos streamen
Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance
Folge 1: Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance
53 Min.Folge vom 12.04.2026
Die Doku über Piero della Francesca zeigt ihn als Pionier der Renaissance, der Kunst und Mathematik verband. Experten entschlüsseln seine Werke und ihren Einfluss bis heute. Eine bewegende Episode erzählt, wie im Zweiten Weltkrieg ein Fresko vor der Zerstörung gerettet wurde. Regie: Marion Kollbach Bildquelle: ORF/Windrose/3B-Produktion
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