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Der Mann mit der kleinen Kamera

Der Mann mit der kleinen Kamera

ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.04.2026
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Der Mann mit der kleinen Kamera

Folge 1: Der Mann mit der kleinen Kamera

65 Min.Folge vom 25.04.2026

Aus zufällig entdeckten Filmrollen entsteht das Bild einer scheinbar normalen niederösterreichischen Familie. Doch wie sich herausstellt, war der liebevolle Familienvater und talentierte Amateurfilmer Mitglied des Reichsarbeitsdienstes, einer paramilitärischen Nazi-Organisation. Regisseur Andreas Kurz rekonstruiert mithilfe von Historikerinnen dessen Lebensweg, ordnet die Aufnahmen historisch ein und findet schließlich auch Nachkommen des Mannes. Bildquelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U.

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