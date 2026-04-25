Der Mann mit der kleinen KameraJetzt kostenlos streamen
Der Mann mit der kleinen Kamera
Folge 1: Der Mann mit der kleinen Kamera
65 Min.Folge vom 25.04.2026
Aus zufällig entdeckten Filmrollen entsteht das Bild einer scheinbar normalen niederösterreichischen Familie. Doch wie sich herausstellt, war der liebevolle Familienvater und talentierte Amateurfilmer Mitglied des Reichsarbeitsdienstes, einer paramilitärischen Nazi-Organisation. Regisseur Andreas Kurz rekonstruiert mithilfe von Historikerinnen dessen Lebensweg, ordnet die Aufnahmen historisch ein und findet schließlich auch Nachkommen des Mannes. Bildquelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Mann mit der kleinen Kamera
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2