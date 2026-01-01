Der Mann mit der kleinen Kamera
1 StaffelAb 0
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Der Mann mit der kleinen Kamera
Aus zufällig entdeckten Filmrollen entsteht das Bild einer scheinbar normalen niederösterreichischen Familie. Doch wie sich herausstellt, war der liebevolle Familienvater und talentierte Amateurfilmer Mitglied des Reichsarbeitsdienstes, einer paramilitärischen Nazi-Organisation. Regisseur Andreas Kurz rekonstruiert mithilfe von Historikerinnen dessen Lebensweg, ordnet die Aufnahmen historisch ein und findet schließlich auch Nachkommen des Mannes.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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