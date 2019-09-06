Der Mordfall Trudie Adams - Erneute Ermittlung
Folge 1: Erneute Ermittlung
53 Min.Folge vom 06.09.2019Ab 12
1978 will die 18-jährige Trudie Adams nach einer Party nach Hause trampen. Es ist kurz nach Mitternacht, als ihr Freund sie in ein Fahrzeug einsteigen sieht. Danach verschwindet sie spurlos. Trotz wiederholten Ermittlungen wurde Trudies Leiche nie gefunden. Und der Hauptverdächtige, ein aktenkundiger Sexualstraftäter, wurde nie angeklagt. Die investigativen Journalisten Ruby Jones und Neil Mercer ermitteln erneut und stoßen auf ein dunkles Netz aus Korruption, Drogen und Vergewaltigungsfällen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2019 ZDF Enterprises