Der Mordfall Trudie Adams - Erneute Ermittlung

Staffel 1Folge 3vom 08.09.2019
53 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 12

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass der verurteile Sexualstraftäter und Drogenschmuggler Neville Tween Trudie Adams getötet hat. Wie sich herausstellt, hatte er ein enges Verhältnis zu dem ranghohen Polizisten Mark Standen, der wegen Korruption und Drogenschmuggel zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Hat er Tween bereits 1978 geschützt? Ruby Jones und Neil Mercer gelingt es, Tweens Kreuzverhör von 2011 öffentlich zu senden. Zum ersten Mal hören wir die Stimme von Trudies mutmaßlichem Mörder.

