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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
Folge 1: Der narrisch guate Luis aus Südtirol
47 Min.Folge vom 31.12.2025
Kabarettistische Gustostückerl, Witz und Schmäh aus den letzten Jahren - von und mit Manfred Zöschg, alias Luis aus Südtirol. Bildquelle: ORF/Robert Schumann
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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
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