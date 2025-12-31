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Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Der narrisch guate Luis aus Südtirol

ORF2Staffel 1Folge 1vom 31.12.2025
Der narrisch guate Luis aus Südtirol

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Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Folge 1: Der narrisch guate Luis aus Südtirol

47 Min.Folge vom 31.12.2025

Kabarettistische Gustostückerl, Witz und Schmäh aus den letzten Jahren - von und mit Manfred Zöschg, alias Luis aus Südtirol. Bildquelle: ORF/Robert Schumann

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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
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Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Der narrisch guate Luis aus Südtirol

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