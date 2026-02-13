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Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Der narrisch guate Luis aus Südtirol

ORF2Staffel 1Folge 2vom 13.02.2026
Der narrisch guate Luis aus Südtirol

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Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Folge 2: Der narrisch guate Luis aus Südtirol

48 Min.Folge vom 13.02.2026

Manfred Zöschg, alias Luis aus Südtirol, liefert Kabarettistische Gustostückerl, Witz und Schmäh aus den letzten Jahren. Bildquelle: ORF/ORF/Peter Krivograd

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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
ORF2
Der narrisch guate Luis aus Südtirol

Der narrisch guate Luis aus Südtirol

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