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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
Folge 2: Der narrisch guate Luis aus Südtirol
48 Min.Folge vom 13.02.2026
Manfred Zöschg, alias Luis aus Südtirol, liefert Kabarettistische Gustostückerl, Witz und Schmäh aus den letzten Jahren. Bildquelle: ORF/ORF/Peter Krivograd
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Der narrisch guate Luis aus Südtirol
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