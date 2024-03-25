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Der Oster-Check: Osterhasen und Schokoeier im Vergleich
Folge 95: Der Oster-Check: Osterhasen und Schokoeier im Vergleich
Ostern ist Naschzeit – aus den einstigen traditionellen Ostereiern ist längst eine bunte Palette an Süßigkeiten geworden, die in Hasen-, Eier- oder Lammform unsere Aufmerksamkeit heischen. Nicht ohne Grund: Die Wochen vor Ostern bringen Süßwarenherstellern einen wichtigen Teil ihres Jahresumsatzes. Kein Anbieter, ob globaler Konzern oder heimische Firma, kann es sich leisten, hier auszulassen. Der ORF-III-Themenmontag hat sich das Angebot in den Regalen angesehen und auf das Preis-Leistungs-Verhältnis abgeklopft. Stammen alle Schokohasen wirklich aus österreichischer Zucht? Waren die Hennen, die die Schokoeier gelegt haben, alle glücklich? Und am wichtigsten: Welches Produkt gewinnt in der Blindverkostung die Schoko-Kombi 2024? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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