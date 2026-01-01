Der Oster-Check: Osterhasen und Schokoeier im Vergleich
Der Oster-Check: Osterhasen und Schokoeier im Vergleich
Ostern ist Naschzeit – aus den einstigen traditionellen Ostereiern ist längst eine bunte Palette an Süßigkeiten geworden, die in Hasen-, Eier- oder Lammform unsere Aufmerksamkeit heischen. Nicht ohne Grund: Die Wochen vor Ostern bringen Süßwarenherstellern einen wichtigen Teil ihres Jahresumsatzes. Kein Anbieter, ob globaler Konzern oder heimische Firma, kann es sich leisten, hier auszulassen. Der ORFIII Themenmontag hat sich das heurige Angebot in den Regalen angesehen und auf das Preis-Leistungsverhältnis abgeklopft. Stammen alle Schokohasen wirklich aus österreichischer Zucht? Waren die Hennen, die die Schokoeier gelegt haben, alle glücklich? Und am wichtigsten: Welches Produkt gewinnt in der Blindverkostung die heurige Schoko-Kombi?
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