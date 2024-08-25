Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Pferdeverhalten verstehen: Heute gibt es Expertentipps für die Besitzer

sixxStaffel 3Folge 2vom 25.08.2024
Pferdeverhalten verstehen: Heute gibt es Expertentipps für die Besitzer

Pferdeverhalten verstehen: Heute gibt es Expertentipps für die BesitzerJetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 2: Pferdeverhalten verstehen: Heute gibt es Expertentipps für die Besitzer

46 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 6

Neue Trainingsansätze und Belohnungsmethoden helfen Shylah, Peri und Fuzzi ihre Aufgaben endlich zu verstehen. Was hat wohl ein Pool-Nudel-Vorhang mit Pferdetraining zu tun? Der zwölfjährige Peri wird es im Training herausfinden. Besitzerin Juliana kommt zum Gespräch mit Pferdetrainer Raphael Dysli, um sich die richtigen Tipps und Tricks im Umgang mit Fuzzi abzuholen.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

