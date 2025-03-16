Vertrauen neu aufbauen: Raphael Dysli bringt Pferd und Reiter zusammenJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 2: Vertrauen neu aufbauen: Raphael Dysli bringt Pferd und Reiter zusammen
46 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6
Heute steht das Maultier Dona im Mittelpunkt. Sie hat eine starke Panik vor dem Reiten entwickelt, was ihre Besitzerin Kathrin überfordert. Durch gezielte und einfühlsame Trainingsmethoden versuchen Raphael und Emilia, das Vertrauen von Dona wieder aufzubauen.
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Sabina Weber