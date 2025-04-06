Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

sixxStaffel 4Folge 5vom 06.04.2025
46 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6

Pferdetrainer Raphael Dysli steht vor der Herausforderung, zwei schwierigen Pferden zu helfen. Tesoro, ein Hispano-Araber-Mix mit traumatischer Vergangenheit, zeigt Aggression, während der eigensinnige Cameron beim Reiten unkontrollierbar wird.

sixx
