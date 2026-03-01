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Der Rhein von oben

Der grüne Rhein

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Der grüne Rhein

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Der Rhein von oben

Folge 2: Der grüne Rhein

53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Die Reise entlang des Grünen Rheins erzählt von der Liebe der Bewohner zu ihrem Strom, aber auch vom Hochmut der Menschen, von einem maßlosen Technikglauben, und von der ungezähmten Kraft des Wassers.

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