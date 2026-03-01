Der Rhein von oben
Folge 2: Der grüne Rhein
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Die Reise entlang des Grünen Rheins erzählt von der Liebe der Bewohner zu ihrem Strom, aber auch vom Hochmut der Menschen, von einem maßlosen Technikglauben, und von der ungezähmten Kraft des Wassers.
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Der Rhein von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mini-Serie
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6