Der Rhein von oben
Folge 3: Der romantische Rhein
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Das Rheintal hinter Bingen gilt als Inbegriff der deutschen Seele. Über die Hälfte seines Weges bis zur Nordsee hat der Rhein jetzt hinter sich gebracht. Er ist ein stolzer Fluss geworden und liefert Stoff für Sagen, Opern und Kriege.
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Der Rhein von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mini-Serie
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6