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Der Rhein von oben

Der romantische Rhein

xploreStaffel 1Folge 3vom 01.03.2026
Der romantische Rhein

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Der Rhein von oben

Folge 3: Der romantische Rhein

52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Das Rheintal hinter Bingen gilt als Inbegriff der deutschen Seele. Über die Hälfte seines Weges bis zur Nordsee hat der Rhein jetzt hinter sich gebracht. Er ist ein stolzer Fluss geworden und liefert Stoff für Sagen, Opern und Kriege.

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